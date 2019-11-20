20.11.2019 - 07:50 |
Satamadım indirimi
Sandra Bullock, Georgia’da bulunan malikanesini satamayınca, fiyatta indirime gitti.
Oscar ödüllü oyuncu, okyanus kenarındaki evini bu yılın başlarında 6.5 milyon dolar’dan piyasaya sunmuştu. Alıcı bulamayan Bullock, değeri 6.1 milyon dolar’a (34.9 milyon TL) düşürdü. Tybee Island’da yer alan malikanede, yedi yatak odası, altı banyo, havuz, basketbol kortu, spor salonu, depo, garaj ve plaja özel giriş bulunuyor.
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