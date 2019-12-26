Satamayınca indirdi

Kelly Clarkson, iki yıl önce 8.75 milyon dolar’a (52 milyon TL) satışa çıkardığı Tennessee’deki malikanesine, bir türlü alıcı bulamadı. Aynı ev için 2012’de

2.86 milyon dolar’ı gözden çıkaran şarkıcı, fiyatta indirime giderek, 7.5 milyon dolar yaptı. Malikanede yedi yatak odası, sekiz banyo ve büyük bir mutfağın yanı sıra oyun odası, ofis ve yüzme havuzu var.