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07.09.2019 - 15:11

Scarlett Johansson: Woody Allen'a inanıyorum

ABD'li oyuncu Scarlett Johansson, adı taciz skandalına karışan 83 yaşındaki yönetmen Woody Allen'ın masum olduğuna inandığını belirtti.

Scarlett Johansson: Woody Allen'a inanıyorum

Üvey kızı Dylan Farrow’ın henüz 7 yaşındayken kendisini istismar ettiği yönündeki suçlamaları nedeniyle gündemden düşmeyen Woody Allen’a, Scarlett Johansson’dan destek geldi.

'Match Point', 'Scoop' ve 'Vicky Cristina Barcelona' gibi yapımlarda ünlü yönetmenle görev yapan oyuncu, Woddy Allen ne zaman isterse onunla tekrar çalışacağını söyledi.

Johansson, The Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada, “Woody ile çokça sohbetim oldu. Ona karşı hep dürüsttüm, Woody de bana karşı çok dürüst. Woody masum olduğunu söylüyor ve ben de ona inanıyorum” dedi.

Scarlett Johansson: Woody Allena inanıyorum

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