Şebnem Dinçgör ile Melih Özkan barıştı

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un haberi şöyle:

"1987 Türkiye ikinci güzeli Şebnem Dinçgör ile iş adamı Melih Özkan'ın herkesin parmakla gösterdiği mutluluklarına nazar değmiş, yaklaşık iki ay önce dört yıllık aşk sona ermişti. Çiftin ayrılığı, herkesi şoke etmişti! Ancak gözlerimle şahit oldum ki; aralarındaki problemi çabuk çözüp barış çubuklarını tüttürmeyi başarmışlar.

Aşıkları, hafta sonu Bodrum'daki The Edition Hotel'in Peru restoranı Brava'da gördüm; çok mutluydular. Masalarında, dünyaca ünlü fotoğrafçımız Mert Alaş, Ali Pamir, Mine Kalpakçıoğlu ve İbrahim Kutluay da vardı.

Sık sık 'evlenecekler' dedikodularının ayyuka çıktığı çift nikah masasına oturur mu bilmem ama birlikte çok mutlu oldukları kesin."