11.09.2019 - 17:45
Şebnem Dinçgör ile Melih Özkan barıştı
Yaklaşık iki ay önce dört yıllık ilişkileri sona eren 1987 Türkiye ikinci güzeli Şebnem Dinçgör ile iş adamı Melih Özkan, aralarındaki problemi çözdü.
Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un haberi şöyle:
"1987 Türkiye ikinci güzeli Şebnem Dinçgör ile iş adamı Melih Özkan'ın herkesin parmakla gösterdiği mutluluklarına nazar değmiş, yaklaşık iki ay önce dört yıllık aşk sona ermişti. Çiftin ayrılığı, herkesi şoke etmişti! Ancak gözlerimle şahit oldum ki; aralarındaki problemi çabuk çözüp barış çubuklarını tüttürmeyi başarmışlar.
Aşıkları, hafta sonu Bodrum'daki The Edition Hotel'in Peru restoranı Brava'da gördüm; çok mutluydular. Masalarında, dünyaca ünlü fotoğrafçımız Mert Alaş, Ali Pamir, Mine Kalpakçıoğlu ve İbrahim Kutluay da vardı.
Sık sık 'evlenecekler' dedikodularının ayyuka çıktığı çift nikah masasına oturur mu bilmem ama birlikte çok mutlu oldukları kesin."
Berkay'dan açıklamaFutbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki davanın üçüncü duruşmasında karar verildi. Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'a 'korku kaygı veya panik yaratacak' şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ünlü futbolcu, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti. Ünlü futbolcu 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse bu suçtan aldığı cezadan hüküm giyecek.