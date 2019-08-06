06.08.2019 - 11:33
Şebnem Schaefer'ın Baltık Denizi keyfi
Eski manken ve sunucu Şebnem Schaefer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hem düzgün fiziğini gözler önüne serdi hem de deniz tutkusunu vurguladı.
Şebnem Schaefer, deniz keyfi yaparken çekilmiş bir karesini paylaştı. Mavi mayosu ile Baltık Denizi’nin tadını çıkartan eski manken, yayınladığı kareye şunları yazdı:
“Nazım'ın da dediği gibi; en güzel deniz: henüz gidilmemiş olandır. Hem işim gereği hem de tatil için gittiğim dünyanın farklı yerlerinde denize girme şansım oldu. Şimdi de Polonya'nın Baltık Denizi kıyılarındayım. Bakalım daha hangi denizlere gideceğim.”