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06.08.2019 - 11:33

Şebnem Schaefer'ın Baltık Denizi keyfi

Eski manken ve sunucu Şebnem Schaefer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hem düzgün fiziğini gözler önüne serdi hem de deniz tutkusunu vurguladı.

Şebnem Schaefer'ın Baltık Denizi keyfi

Şebnem Schaefer, deniz keyfi yaparken çekilmiş bir karesini paylaştı. Mavi mayosu ile Baltık Denizi’nin tadını çıkartan eski manken, yayınladığı kareye şunları yazdı:
 “Nazım'ın da dediği gibi; en güzel deniz: henüz gidilmemiş olandır. Hem işim gereği hem de tatil için gittiğim dünyanın farklı yerlerinde denize girme şansım oldu. Şimdi de Polonya'nın Baltık Denizi kıyılarındayım. Bakalım daha hangi denizlere gideceğim.”

Şebnem Schaeferın Baltık Denizi keyfi

Temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koyduHatay’ın Kırıkhan ilçesinde temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koyduğu cep telefonu kamerasında görüntülendi.
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