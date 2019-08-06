Şebnem Schaefer'ın Baltık Denizi keyfi

Şebnem Schaefer, deniz keyfi yaparken çekilmiş bir karesini paylaştı. Mavi mayosu ile Baltık Denizi’nin tadını çıkartan eski manken, yayınladığı kareye şunları yazdı:

“Nazım'ın da dediği gibi; en güzel deniz: henüz gidilmemiş olandır. Hem işim gereği hem de tatil için gittiğim dünyanın farklı yerlerinde denize girme şansım oldu. Şimdi de Polonya'nın Baltık Denizi kıyılarındayım. Bakalım daha hangi denizlere gideceğim.”