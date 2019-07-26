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26.07.2019 - 16:01

Seda Akgül güzellik merkezi açtı

Sunucu Seda Akgül, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Seda Akgül güzellik merkezi açtı

İstanbul'da hem erkeklere hem de kadınlara hizmet veren bir güzellik merkezi açtığını belirten Seda Akgül, gününün çoğunu işinin başında geçirdiğini söyledi.

Ünlü sunucu, "Güzelliğe ve bakıma çok düşkün bir insanım. Bunun için uzun bir süre Uzak Doğu'ya gittim. Uzun süre orada kaldım ve bu işin tepeden tırnağa eğitimini aldım. Takdir edersiniz ki bakım konusunda Uzak Doğu bu işin en son noktası. Oradan aldığım eğitimle ve öğrendiklerimle burada kendi yerimi açtım. Hem erkeklere hem de kadınlara hizmet veren bir güzellik merkezi oldu" dedi.

26 Temmuz 2019 Magazin Bülteni.
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