MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeSeda Akgül'den olay itiraf: Akşam yemeği için 100 bin TL teklif ettiler!
18.09.2019 - 13:01 |

Seda Akgül'den olay itiraf: Akşam yemeği için 100 bin TL teklif ettiler!

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programının canlı yayın konuğu olan sunucu Seda Akgül, popüler olduğu yıllarda, bir iş adamı tarafından sadece akşam yemeği yemek ve birlikte görüntülenmek için 100 bin TL teklif aldığını açıkladı.

Seda Akgül'den olay itiraf: Akşam yemeği için 100 bin TL teklif ettiler!

Ankaralı bir iş adamının akşam yemeği ve birlikte görüntülenmek karşılığı 100 bin TL teklifini reddettiğini açıklayan 48 yaşındaki sunucu Seda Akgül, başına gelen bir başka ilginç olayı da ilk kez anlattı.

İşte o anlar...

19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ece Vahapoğlu bebek alışverişinde

Ece Vahapoğlu bebek alışverişinde

Bronz Özlem

Bronz Özlem

Eser Yenenler bebeğinin ismine karar verdi

Eser Yenenler bebeğinin ismine karar verdi

Şarkıcı Fatih Bulut'a, 1 milyon liralık ihtarname

Şarkıcı Fatih Bulut'a, 1 milyon liralık ihtarname

Sıradaki Haber