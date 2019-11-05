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05.11.2019 - 10:54 |

Seda Bakan: Bebişko ağlarken hiçbir şey yokmuş gibi yapmaya çalışmaca

Henüz çiçeği burnunda anne olan oyuncu Seda Bakan, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. 2 aylık kızı Leyla'nın ağladığı anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Bakan, paylaşımına "Bebişko ağlarken hiçbir şey yokmuş gibi yapmaya çalışmaca..." notunu düştü.

Seda Bakan: Bebişko ağlarken hiçbir şey yokmuş gibi yapmaya çalışmaca

5 yıllık evliliğini iki ay önce kucağına aldığı Leyla bebek ile taçlandıran Seda Bakan, anneliğin çok güzel bir duygu olduğunu her fırsatta dile getirirken, zaman zaman da kızıyla paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.

Dün akşam da Leyla'nın ağladığı anları sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu "Bebişko ağlarken hiçbir şey yokmuş gibi yapmaya çalışmaca..." notuyla takipçilerini güldürdü.

Seda Bakan: Bebişko ağlarken hiçbir şey yokmuş gibi yapmaya çalışmaca

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