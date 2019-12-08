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08.12.2019 - 11:31 |

Seda Bakan kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Ağustos ayında kızı Leyla'yı kucağına alan Seda Bakan, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla kızının yüzünü ilk kez gösterdi.

Seda Bakan kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Müzisyen Ali Erel'le 2014 yılında nikah masasına oturan Seda Bakan, geçtiğimiz Ağustos ayında kızı Leyla’yı kucağına almıştı.

Artık 4 aylık olan Leyla ile hafta sonu gezintisine çıkan güzel oyuncu, kızıyla birlikte çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan, kızının yüzünü ilk kez gösterdiği kareye "Maşallah kızıma" notunu düştü.

Anne kızın pozuna, kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Seda Bakan kızının yüzünü ilk kez gösterdi

8 Aralık 2019 Magazin Bülteni8 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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