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19.08.2019 - 08:47

Seda Bakan'ı üzdüler! 'Neden emzirme...'

Oyuncu Seda Bakan ile Ali Erel'in kızları Leyla 3 gün önce dünyaya geldi.

Seda Bakan'ı üzdüler! 'Neden emzirme...'

Dün kızını emzirirken çekilen bir karesini Instagram'da paylaşan oyuncuya ''Neden bebeğini göstermek için emzirme fotoğrafını seçtin?'' eleştirileri geldi.

Seda Bakan göğsünün daha kapalı olduğu ikinci bir kareyi paylaştı.

Seda Bakan'ın bu karesi sosyal medyayı ikiye böldü.

Oyuncuya, Murat Cemcir, Aslı Enver, Gülse Birsel ve Mert Fırat gibi ünlü isimlerden destek yağdı.

Demet Akalın ''Gördüğüm en güzel anne fotoğrafı. Sarılasım geldi sana'' yazarken 'Arif v 216' filmindeki rol arkadaşı Cem Yılmaz'dan ''Maşallah. Allah uzun ömürler versin, en güzel günler sizin olsun Sedacığım'' yorumu geldi. (Posta)

Hayvanlar "buzlu menüler"le serinliyorHava sıcaklıklarının yaz aylarında zaman zaman yüksek seyrettiği İzmir'deki Doğal Yaşam Parkı'nda farklı türdeki hayvanlar, kendilerine özel olarak hazırlanan "yaz menüsü" ile serinliyor.
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