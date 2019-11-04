Seda Güven'in yeni imajı dikkat çekti

SEDA GÜVEN YENİ İMAJIYLA ÇOK KONUŞULACAK

Kostümleri, hikayesi ve tarzıyla seyirciye farklı bir komedi vadeden 'Feride' için Seda Güven, yakın arkadaşı Zeynep Çamcı’yı yalnız bırakmadı. Sahne aralarında oyuncu arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşayan Güven, "Zeynep ile yeniden aynı projede yer almak benim için çok özel. Bence Feride sezonun en iddialı filmlerinden biri olacak” dedi.

Yer altında kahraman kostümleri dikilen bir atölyede terzilik yapan Feride’nin, emek ve sevgi hırsızı patronuna baş kaldırıp iddialaşması ve daha sonra moda devlerine kafa tutan yolculuğunu anlatan film, gücünü sevgiden alan kahramanların hikayesini seyirciyle buluşturacak.

Yönetmen koltuğuna Ali Yorgancıoğlu ve Zeynep Çamcı’nın birlikte oturduğu filmde; Zeynep Çamcı, Ersin Korkut, Barış Yıldız, Anıl Tetik, Osman Akça, Ceren Taşçı, Ali Barkın, Aycan Koptur, Fırat Sobutay gibi başarılı birçok isim rol alıyor.



