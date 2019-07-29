Seda Sayan ve Safiye Soyman'dan oryantal şov!

Safiye Soyman ile Bodrum'da bir araya gelen Seda Sayan, Yemekteyiz programının çekimi öncesi stres attı.

BİKİNİLİ ŞOV!

Arapça müzik eşliğinde dans eden ikili, eğlendikleri anları Instagram'da yayınladı. 55 yaşındaki Seda Sayan, beyaz renkteki bikinisiyle oryantal şov yaptı. 58 yaşındaki Safiye Soyman da ona dansıyla eşlik etti.