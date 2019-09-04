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04.09.2019 - 11:23

Seda Sayan ve Sermiyan Midyat aşk mı yaşıyor?

Ünlü şarkıcı Seda Sayan ile oyuncu-yönetmen Sermiyan Midyat'ın aşk yaşadığı iddia edildi.

Seda Sayan ve Sermiyan Midyat aşk mı yaşıyor?

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programında; şarkıcı Seda Sayan ile oyuncu Sermiyan Midyat arasında duygusal bir yakınlaşma yaşandığı iddiası gündeme geldi. Çekimi bırakıp sırf çıkan haberleri çürütmek için canlı yayına bağlandığını dile getiren 56 yaşındaki şarkıcı, hakkında çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı.

"KESİNLİKLE BÖYLE BİR ŞEY YOK"
Yayına telefonla bağlanan Seda Sayan, "Sermiyan'ı yıllardır tanıyorum, programıma da konuk oldu, yeni tanımıyorum. Filmi ile ilgili bir şeyler anlatıyordu, ona gülmüşüzdür. Çok güldük. Yakınlaşma gibi bir durumumuz olmadı. Abuk subuk şeyler çıkarmasınlar. Kesinlikle böyle bir şey yok" dedi.

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