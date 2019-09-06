Seda TÃ¼rkmen: BoÅŸandÄ±k ama arkadaÅŸÄ±z

Seda TÃ¼rkmen, boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Bora AkkaÅŸ'a Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rarak, "Bora dÃ¼nyanÄ±n en iyi insanÄ±. Ama bir sÃ¼reden sonra istekleriniz farklÄ± oluyor. AslÄ±nda evliliÄŸimiz devlet katÄ±nda bitti. Biz arkadaÅŸ kalmaya devam edeceÄŸiz" dedi.Â