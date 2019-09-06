Seda TÃ¼rkmen: BoÅŸandÄ±k ama arkadaÅŸÄ±z

06.09.2019 - 10:09| EMRAH AKÃ‡AAY
Seda Türkmen: BoÅŸandÄ±k ama arkadaÅŸÄ±z
OÄŸuzhan KoÃ§, kariyerinin ilk Harbiye Cemil Topuzlu AÃ§Ä±khava konserini Ã¶nceki gÃ¼n Poll Production organizasyonu â€˜Paraf HalkÄ±n YÄ±ldÄ±zlarÄ±â€™ konserleri kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirdi. YaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce dÃ¼nya evine girdiÄŸi oyuncu eÅŸi Bora AkkaÅŸ ile olan evliliÄŸini sonlandÄ±ran Seda TÃ¼rkmen de konseri izlemeye gelen isimler arasÄ±ndaydÄ±.
Seda TÃ¼rkmen, boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Bora AkkaÅŸ'a Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rarak, "Bora dÃ¼nyanÄ±n en iyi insanÄ±. Ama bir sÃ¼reden sonra istekleriniz farklÄ± oluyor. AslÄ±nda evliliÄŸimiz devlet katÄ±nda bitti. Biz arkadaÅŸ kalmaya devam edeceÄŸiz" dedi.Â