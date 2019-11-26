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26.11.2019 - 17:10 |

Sedef Avcı kaslarıyla şov yaptı

2013 yılında anne olan Sedef Avcı, spora ağırlık vermişti. Karın kası yapan güzel oyuncu, Instagram'da adeta şov yaptı

Sedef Avcı kaslarıyla şov yaptı

Kıvanç Kasabalı ile evli olan Sedef Avcı 2013 yılında oğlu Can'ı kucağına almıştı. Evliliklerinde 14 yılı geride bırakan oyuncu çift, aşklarını her fırsatta dile getiriyor.

Doğumdan sonra kendini spora veren Avcı, Instagram hesabından spor yaparken bol bol paylaşım yaptı. Kaslarıyla dikkat çeken Avcı, istediği forma kavuşmuş görünüyor.

Sedef Avcı kaslarıyla şov yaptı

    26 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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    Cadde Yazarları

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