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HaberlerCaddeSefa Doğanay: Aleyna'ya rakip olacağım
19.07.2019 - 15:00

Sefa Doğanay: Aleyna'ya rakip olacağım

Komedyen Sefa Doğanay, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Doğanay, kendisini görüntüleyen muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Sefa Doğanay: Aleyna'ya rakip olacağım

Avrupa turnesinden yeni döndüğünü söyleyen Sefa Doğanay, yeni projelerin müjdesini verdi. Sahnede ve sosyal medya hesabında canlandırdığı 'Pelinsu' karakteri ile bir single projesi olduğunu dile getiren komedyen, "Ekonomik olarak hiçbir beklenti içerisinde olmayacağım ama gençlerin seveceğine emin olduğum bir single projem var. Aleyna'ya rakip olacağım" dedi.

"Bir film projesi var mı?" sorusuna Doğanay, "Onunla alakalı da bir sürprizimiz var, yine canlandırdığım bir karakter var. 'Neriman Abla' karakteri de takipçilerim tarafından çok seviliyor, onunla alakalı yazdığım ve şu an hazır olan bir senaryo var. Bir yapımcı ile toplantı gerçekleştirdik, bu sezon onu da çekme ihtimalimiz var" cevabını verdi.

Kısa süren sohbetin ardından alışveriş turuna kaldığı yerden devam eden Sefa Doğanay, zaman zaman yanına gelen hayranları ile ilgilenip fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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