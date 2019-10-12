Sefa Doğanay askerliğini Bilecik'te tamamladı

Söğüt Jandarma Ulaştırma Tabur Komutanlığı'na bedelli askerlik için 21 Eylül'de teslim olan Sefa Doğanay, dün ettiği yemin sonrası 19 günlük bedelli askerliği tamamladı. Doğanay, yemin töreni sonrası kendisini almaya gelen ailesi ve arkadaşları tarafından ilçeden ayrıldı.



Öte yandan Sefa Doğanay sosyal medya hesabına 3 adet askerlik fotoğrafı koyarak, "Bilecik Söğüt Jandarma Ulaştırma Tabur Komutanlığı" notunu yazdı.



