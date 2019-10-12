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12.10.2019 - 15:43 | | İHA

Sefa Doğanay askerliğini Bilecik'te tamamladı

Komedyen Sefa Doğanay, Bilecik'te vatanı görevini tamamladı.

Sefa Doğanay askerliğini Bilecik'te tamamladı

Söğüt Jandarma Ulaştırma Tabur Komutanlığı'na bedelli askerlik için 21 Eylül'de teslim olan Sefa Doğanay, dün ettiği yemin sonrası 19 günlük bedelli askerliği tamamladı. Doğanay, yemin töreni sonrası kendisini almaya gelen ailesi ve arkadaşları tarafından ilçeden ayrıldı.

Öte yandan Sefa Doğanay sosyal medya hesabına 3 adet askerlik fotoğrafı koyarak, "Bilecik Söğüt Jandarma Ulaştırma Tabur Komutanlığı" notunu yazdı.

Sefa Doğanay askerliğini Bilecikte tamamladı

Sefa Doğanay askerliğini Bilecikte tamamladı

Sefa Doğanay askerliğini Bilecikte tamamladı

    12 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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