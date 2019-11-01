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01.11.2019 - 07:50 |

Şehit çocuklarına yardım eli

Altın Kalpler Derneği, gül temasıyla, Cumhuriyet Balosu ve Yardım Gecesi düzenledi.

Şehit çocuklarına yardım eli

Altın Kalpler Derneği, gül temasıyla, Cumhuriyet Balosu ve Yardım Gecesi düzenledi. The Ritz Carlton Oteli’nde yapılan etkinlikte, dernek başkanı Şenay Dağlı, elde edilen tüm gelirin TSK Eğitim Vakfı’na bağışlanacağını dile getirdi. TSK Eğitim Vakfı Albay Kerem Birlik, “Cemiyet hayatının yardımsever kadınları tarafından, kuruluşundan bugüne kadar TSK Eğitim Vakfı’na göstermiş olduğu büyük destek ve katkıları nedeniyle, vakıf adına minnettarlığımızı bildiriyorum” diyerek, Dağlı’yı plaketle ödüllendirdi.

31 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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