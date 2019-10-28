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28.10.2019 - 07:50 |

Şehri etkisi altına alacak

Türkiye’nin ilk ve tek popüler müzik ve kültür festivali fizy İstanbul Müzik Haftası, 4-9 Kasım tarihleri arasında farklı türleri bir araya getirecek

Şehri etkisi altına alacak

İlki geçtiğimiz yıl gerçekleşen ve 200 bini aşkın müzikseveri birbirinden eğlenceli konser ve etkinliklerle buluşturan fizy İstanbul Müzik Haftası, bu sene 4-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. Atlantis Yapım ve SM Production iş birliğiyle yapılacak etkinliklerde, Ceza’dan Kenan Doğulu’ya ve Teoman’dan Haluk Levent’e uzanan dev isimlerin sahne alacak. Bu yıl Volkswagen Arena, IF Performance Hall Beşiktaş, Moda Kayıkhane ve Kadıköy Sahne olmak üzere dört mekana yayılacak organizasyonun ilk gününde ‘fizy Müzik Ödülleri’ 2019’un en başarılı isimlerine dağıtılacak. 5 Kasım’da Feridun Düzağaç, 6 Kasım’da Ozbi
ft. Gülce Duru, 7 Kasım’da Gaye Su Akyol müzikseverlerle buluşacak.

27 Ekim 2019 Magazin Bülteni27 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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