Şehrin 'en'lerine ünlü akını

'Best of City Awards-Şehrin En’leri Ödülleri’, Şebnem Schaefer ile Cem Özer’in sunumu ve Termacity ana sponsorluğunda önceki akşam Lazzoni Hotel’de sahiplerini buldu. Ata Çağlayan organizasyonu ve Banu Noyan’ın sahne yönetimiyle gerçekleşen törende, Haldun Dormen, Müjdat Gezen, Bedrettin Dalan, Ahmet Misbah Demircan, Monik İpekel, Çağla Şıkel, Nilgün Belgün, Şevval Sam ve Nursel Köse’nin de aralarında bulunduğu isimler ödüle layık görüldü.

Geceye yalnız katılan Şıkel, mini elbisesi ve fit görüntüsüyle dikkat çekti. Düzenli spor yaptığını söyleyen model, oğulları Uzay ve Kuzey’le de vakit geçirmeyi çok sevdiğini ifade etti.



