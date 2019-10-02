Seksenler dönüyor!

Yakında izleyici karşısına çıkacak olan dizinin yapımcılığını Birol Güven, senaryosunu Birol Güven ile MinT yazar ekibi üstleniyor, yönetmen koltuğunda ise Bora Tekay oturuyor.



Seksenler dizisinin kadrosunda; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga, Kemal Kuruçay, Tolunay Donat, Hakan Bulut, Betül Berk, Suzan Kardeş, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Necmi Yapıcı, Özlem Balcı, Hacı Ali Konuk, Onur Dilber, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat, Aşkın Şenol, Osman Büyükercan gibi sevilen oyuncular yer alıyor.



Seksenler dizisinin yapımcısı Birol Güven; ‘ Ben birçok dizi yaptım gerçekten Seksenler’deki geri dönüşü hiçbir dizimizde yaşamadık. Seyirci Seksenler’i çok istedi, biz zaten dünden

hazırdık.’ şeklinde konuştu. Başarılı yapımcı ayrıca dizinin bu kadar çok sevilmesiyle ilgili olarak ‘Bu dizi evde muhabbeti artırdı. Seyrederken insanlar kendi hikâyelerini de anlatmaya

başladı. Bizim mahallede de durum böyleydi ya da bizde başka türlüydü diye kendi dönemlerini hatırlayıp onları konuşmaya başladı. Sadece seyredilen bir şey olmaktan çıkıp iletişimi artırdı.’ dedi.

Yeni 'Seksenler' hafta içi her gün

Yenilenen oyuncu kadrosu, yeni hikayeleri ve yeni dekorlarıyla bu kez hafta içi her gün hayatımıza renk katacak olan Seksenler kısa zaman sonra izleyici karşısına çıkacak. Seksenler, yeni bölümleriyle yakında TRT 1’de!