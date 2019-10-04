'Seksenler'in yayın tarihi belli oldu

Fenomen yapım 'Seksenler', kadroya yeni eklenen isimlerle birlikte TRT 1 ekranında kaldığı yerden devam edecek. Dizinin yeni sezon ilk bölümü, 11 Ekim Cuma günü saat 20:00’de, ikinci bölümü 14 Ekim Pazartesi günü saat 20:00’de ekranlara gelecek. 'Seksenler,' üçüncü bölümden itibaren hafta içi her gün 18:00’de izleyici ile buluşacak.

Yapımcılığını Birol Güven, senaryosunu Birol Güven ile MinT yazar ekibinin üstlendiği dizinin, yönetmen koltuğunda Bora Tekay oturuyor. Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Suzan Kardeş, Hakan Bulut, Onur Dilber, Hacı Ali Konuk, Tolunay Donat, Kemal Kuruçay, Betül Berk, Necmi Yapıcı, Özlem Balcı, Mehmet Elmas, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat Pekzeren, Aşkın Şenol, Eray Yasin Işık, Osman Büyükercan, Yasin Kaya, Gülseren Gürtunca, Yalçın Özden ve Tahsin Taşkın yer veriyor.