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19.09.2019 - 07:50 |

Seksi koleksiyon

Winnie Harlow, Steve Madden ile hayata geçirdikleri ‘Winnie Harlow x Steve Madden’ kapsül koleksiyonu için kamera karşısına geçti.

Seksi koleksiyon

Winnie Harlow, Steve Madden ile hayata geçirdikleri ‘Winnie Harlow x Steve Madden’ kapsül koleksiyonu için kamera karşısına geçti. 19 parçalık ayakkabı kreasyonunun tanıtımını üstlenen model, cesur pozlarıyla dikkat çekti. Annesi ve kız kardeşinden Winnie Harlow, Steve Madden ile hayata geçirdikleri ‘Winnie Harlow x Steve Madden’ kapsül koleksiyonu için kamera karşısına geçti. 19 parçalık ayakkabı kreasyonunun tanıtımını üstlenen model, cesur pozlarıyla dikkat çekti. Annesi ve kız kardeşinden esinlenen Harlow’un fotoğraflarını  Steven Klein çekti. 

19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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