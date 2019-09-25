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25.09.2019 - 07:50 |

Seksi tanıtım

Seksi tanıtım

İngiliz oyuncu ve model Helen Flanagan, kendi markası Delilah Ruby’nin yüzü oldu. İç çamaşırı ve çoraplar için kamera karşısına
geçen güzel, seksi kareleriyle göz doldurdu. İki çocuk sahibi 29 yaşındaki model, “Bu markayı kızlarım için kurdum” açıklamasını yaptı.

Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!
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