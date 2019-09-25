Seksi tanıtım

İngiliz oyuncu ve model Helen Flanagan, kendi markası Delilah Ruby’nin yüzü oldu. İç çamaşırı ve çoraplar için kamera karşısına

geçen güzel, seksi kareleriyle göz doldurdu. İki çocuk sahibi 29 yaşındaki model, “Bu markayı kızlarım için kurdum” açıklamasını yaptı.