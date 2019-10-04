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04.10.2019 - 13:41 |

Selam, Şahin'den kalp nakli olan Kartal bebeğe destek

Usta sanatçı Selami Şahin ile eşi Didem Şahin, geçtiğimiz gün kalp nakli olan Kartal isimli 3 yaşındaki bebeğin annesi, sosyal medyada 'müzisyen anne' olarak tanınan Ahu Kahraman Yıldırım’ın düzenlediği organizasyona katıldı.

Selam, Şahin'den kalp nakli olan Kartal bebeğe destek

Kalp naklinin önemine değinen Selami Şahin, "Kartal bebeğin her dönemine şahit olup yakından takip ettik. Organ bağışı çok önemli. Bir organ bir canlı demek. Farkındalığı arttırmak adına bizler de elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Selam, Şahinden kalp nakli olan Kartal bebeğe destek

4 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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