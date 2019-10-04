Selam, Şahin'den kalp nakli olan Kartal bebeğe destek

Kalp naklinin önemine değinen Selami Şahin, "Kartal bebeğin her dönemine şahit olup yakından takip ettik. Organ bağışı çok önemli. Bir organ bir canlı demek. Farkındalığı arttırmak adına bizler de elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" dedi.