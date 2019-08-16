Selami Şahin 71 yaşında

Bu sene 71 yaşına basan Selami Şahin'in eşi Didem Şahin, sosyal medya hesabından bu özel günle ilgili paylaşım yaparak, "Yaşa,sev,gül” notunu düştü.

YENİ YAŞINA SAHNEDE GİRDİ

Usta sanatçı, doğum gününü Cahide Alaçatı’da kutladı. Pastasını sahnede kesen Selami Şahin, 'Seninle Başım Dertte’ şarkısını misafirlerle birlikte söyledi. O anlar da kendisine oğlu Lider Şahin eşlik etti.