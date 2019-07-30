Selçuk Yöntem'den Hazal Kaya'ya bomba yorum

Geçtiğimiz aylarda Ali Akay ile dünyaevine giren Hazal Kaya'dan hamile pozu geldi. "Onlar bizi çekmeden ben paylaşayım dedim. Tanıştırayım Fikret Ali" yorumuyla paylaşım yapan Hazal Kaya'ya en bomba yorum Aşkı Memnu'da babası rolünde olan Selçuk Yöntem'den geldi.

Kanal D'de yayınlanan ve hala çok konuşulan Aşkı Memnu'da Hazal Kaya ve Selçuk Yöntem baba - kızı canlandırıyordu. Dizide bilindiği üzere birbirlerine 'taklım' diye hitap ediyorlardı. Yöntem diziye de gönderme yaparak fotoğrafın altına, "Aman Allah'ım. Taklım çok tatlı olmuşsun" yazdı.

Bu yorum, Aşkı Memnu sevenler tarafından binlerce beğeni aldı.

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