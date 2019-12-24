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24.12.2019 - 09:19 |

Selçuk Yöntem'e kötü haber!

Selçuk Yöntem’in, Bambi Cafe’ye açtığı davadan kazandığı tazminatta indirime gidildi.

Selçuk Yöntem'e kötü haber!

Selçuk Yöntem, İstanbul’da yaklaşık 15 şubesi bulunan kafeye 4 yıl önce, tost yerken izinsiz çekilen fotoğrafını menüde ve bir dergide kullandığı iddiasıyla 400 bin liralık tazminat davası açmıştı.

Mahkeme, yargılama sonunda Bambi Cafe’nin 284 bin lira tazminat ödemesine karar vermişti. Yargıtay tazminatı fazla bularak davayı bozdu.

Bozma ilamının ardından dava yeniden görüldü. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde yapılan duruşmada mahkeme, Selçuk Yöntem’e toplamda
150 bin lira ödenmesine karar verdi.

    Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
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    Cadde Yazarları

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