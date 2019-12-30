Selda Alkor'dan flaş 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' açıklaması

Şehir dışından gelen misafirlerini ağırlayan Selda Alkor, Food Court alanında genç misafirleriyle yemek yiyip sohbet etti.

Yeni yılda 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinden ayrılabileceğinin sinyallerini veren 76 yaşındaki oyuncu, "Böyle vurdulu, kırdılı sahneler bana göre değil. Güzel bir set ortamı var, oturmuş bir dizi ama 13 bölüm bana yeter. Yeni yılda herhalde diziden ayrılacağım" dedi.