31.08.2019 - 15:14
Selen Görgüzel isyan etti: Bunları döveceğim!
Evinin yakınındaki parkta sabah sporu yapan Selen Görgüzel, kendisini rahatsız eden manzara konusunda bir paylaşımda bulundu.
Yönetmen Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir kare ile spor yaptığı parkta gördüğü bir manzarayı takipçileriyle paylaştı.
Parka gelen bazı insanların içki şişelerini, bira kutularını ve cips poşetlerini yere attığını belirten Görgüzel, bu konuda uyarıda bulundu: Parka iğrenç içki şişelerini, bira kutularını ve zıkkımlandıkları cipsleri atanları döveceğim.
Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.