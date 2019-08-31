Selen Görgüzel isyan etti: Bunları döveceğim!

Yönetmen Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir kare ile spor yaptığı parkta gördüğü bir manzarayı takipçileriyle paylaştı.

Parka gelen bazı insanların içki şişelerini, bira kutularını ve cips poşetlerini yere attığını belirten Görgüzel, bu konuda uyarıda bulundu: Parka iğrenç içki şişelerini, bira kutularını ve zıkkımlandıkları cipsleri atanları döveceğim.



