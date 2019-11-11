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11.11.2019 - 16:22 |

Selen Servi tam not aldı

Şarkıcı Selen Servi, önceki gece Ulus'ta bir mekanda sahne aldı.

Selen Servi tam not aldı

Ali Sayar'ın işletmeciliğini yaptığı mekanda performansıyla göz dolduran Selen Servi, 'Son Perde' isimli şarkısıyla müzikseverleri selamladı. Tamamı pullardan oluşan askılı pembe elbisesiyle sahneye çıkan Servi, gece boyunca söylediği parçalarla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz dakikalar yaşattı.

Ses ve sahne performansıyla hayranlarından tam not alan Servi, iki saatlik performansını alkışlar eşliğinde noktaladı.

11 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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