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28.08.2019 - 11:02

Selin Ciğerci Demet Akalın için çiğ balık yedi

Şarkıcı Demet Akalın, yakın arkadaşı sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'yle birlikte İtalya'ya tatile gitti.

Selin Ciğerci Demet Akalın için çiğ balık yedi

Demet Akalın ve Selin Ciğerci Milano'dalar. Demet Akalın: "En güzel tatil arkadaşım, nereye götürsem ne yedirsem asla hayır demiyor" dedi. Selin Ciğerci de çok sevdiği arkadaşını kırmayarak hatır için çiğ balık yedi.


 
 
 
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En güzel tatil arkadaşım🥰🥰nereye götürsem ne yedirsem asla hayır demiyo😁😜😁😁😁 @selincigerci

DEMET AKALIN (@demetakalin)'in paylaştığı bir gönderi ()

28 Ağustos 2019 Magazin Bülteni28 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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