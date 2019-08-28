Selin Ciğerci Demet Akalın için çiğ balık yedi

Demet Akalın ve Selin Ciğerci Milano'dalar. Demet Akalın: "En güzel tatil arkadaşım, nereye götürsem ne yedirsem asla hayır demiyor" dedi. Selin Ciğerci de çok sevdiği arkadaşını kırmayarak hatır için çiğ balık yedi.





