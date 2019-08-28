28.08.2019 - 11:02
Selin Ciğerci Demet Akalın için çiğ balık yedi
Şarkıcı Demet Akalın, yakın arkadaşı sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'yle birlikte İtalya'ya tatile gitti.
Demet Akalın ve Selin Ciğerci Milano'dalar. Demet Akalın: "En güzel tatil arkadaşım, nereye götürsem ne yedirsem asla hayır demiyor" dedi. Selin Ciğerci de çok sevdiği arkadaşını kırmayarak hatır için çiğ balık yedi.
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En güzel tatil arkadaşım🥰🥰nereye götürsem ne yedirsem asla hayır demiyo😁😜😁😁😁 @selincigerci