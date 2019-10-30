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30.10.2019 - 10:06 |

Selin Ciğerci'den Demet Akalın paylaşımı

Selin Ciğerci, nikah şahidi olan Demet Akalın hakkında paylaşımda bulundu.

Selin Ciğerci'den Demet Akalın paylaşımı

Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci, hem arkadaşı hem de nikah şahidi olan Demet Akalın'la ilgili bir paylaşım yaptı. Ciğerci, Instagram'da paylaştığı fotoğrafa şu mesajı yazdı:
"Benim saygım sevgim önce anneliğine. İşini, sanatını, şarkılarını zaten hiç konuşmaya gerek yok. Kınada evet bazı üzüldüğü, benim de üzüldüğüm şeyler oldu. Aramıza kara kedi girdi, yanlış anlaşılmalar oldu. Her arkadaşın veya karı kocanın, anne ile çocuğun bile olur böyle şeyler. Çok normal, belki de nazar değdi ama düzeldi bitti. İyi ki geldiniz. Şahidim de oldu, beni kırmadı."

Selin Ciğerciden Demet Akalın paylaşımı

30 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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