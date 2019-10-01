Selin Demiratar'a yabancı hayranlarından yoğun ilgi

Uzun süredir ekranlardan ayrı kalmasına rağmen geniş bir hayran kitlesine sahip olan Selin Demiratar, AVM’ye gelen yabancı misafirlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Rol aldığı bazı dizilerin yurt dışında gösterilmesinden dolayı bu ilgiyle karşılaşan güzel oyuncu, gördüğü sevgiden ve ilgiden bir hayli memnun kaldı.

Tek başına mağazaları dolaşıp kısa bir alışveriş turu yapan Demiratar, daha sonra yakın bir dostu ile beraber meydan katında bulunan restoranda yorgunluk kahvesi içti.