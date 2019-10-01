MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeSelin Demiratar'a yabancı hayranlarından yoğun ilgi
01.10.2019 - 11:55 |

Selin Demiratar'a yabancı hayranlarından yoğun ilgi

Oyuncu Selin Demiratar, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.

Selin Demiratar'a yabancı hayranlarından yoğun ilgi

Uzun süredir ekranlardan ayrı kalmasına rağmen geniş bir hayran kitlesine sahip olan Selin Demiratar, AVM’ye gelen yabancı misafirlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Rol aldığı bazı dizilerin yurt dışında gösterilmesinden dolayı bu ilgiyle karşılaşan güzel oyuncu, gördüğü sevgiden ve ilgiden bir hayli memnun kaldı.

Tek başına mağazaları dolaşıp kısa bir alışveriş turu yapan Demiratar, daha sonra yakın bir dostu ile beraber meydan katında bulunan restoranda yorgunluk kahvesi içti.

Seda Sayan Oğulcan Engin’e görücü usulü kız bulduHafta içi her gün TV8 ekranında izleyici ile buluşan “Seda Sayan ile Yemekteyiz” programının bugün yayınlanacak bölümünde ilginç bir olay gerçekleşti.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rojda Demirer'den aşk pozu

Rojda Demirer'den aşk pozu

Selin Demiratar'a yabancı hayranlarından yoğun ilgi

Selin Demiratar'a yabancı hayranlarından yoğun ilgi

Enis Arıkan: Her şey güzel gidiyor

Enis Arıkan: Her şey güzel gidiyor

Bond kızı Eda!

Bond kızı Eda!

Sıradaki Haber