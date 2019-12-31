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31.12.2019 - 09:06 |

Selin İmer: Artık kürk giymiyorum!

Bir dönem giydiği kürk nedeniyle eleştiri oklarına hedef olan Selin İmer, verdiği radikal kararı açıkladı. İmer, ""Kürk benim için tarih oldu" dedi.

Selin İmer: Artık kürk giymiyorum!

Posta'nın haberine göre; Şimdilerde şarkıcı Mustafa Ceceli ile evli olan Selin İmer, 2011 yılında Amerika'dan yeni dönmüştü. Sosyetik güzel bu dönemde giydiği kürk nedeniyle topa tutulmuş, “Görgüsüz ve cani” ilan edilmişti.

İmer de eleştirilere “Etten sütten faydalanıp deri ayakkabı giyenler, benim giydiğim kürke laf edemez” karşılığını vermişti.

Selin İmer önceki akşam eşi Mustafa Ceceli ile bir davete katıldı. Üzerindeki dikkat çekti. Selin İmer, hemen konuya açıklık getirdi. “Bu gördüğünüz asla gerçek kürk değil. Artık ne alıyorum, ne de giyiyorum. Kürk benim için tarih oldu” diye konuştu.

Selin İmer: Artık kürk giymiyorum

 

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