16.10.2019 - 16:54 |
Semih Şentürk'ten eşine jest
Eski milli futbolcu Semih Şentürk, geçtiğimiz gün eşi Pınar Şentürk ve çocukları Ada, Naz Ela ile birlikte İstMarina AVM'de görüntülendi.
Öğle saatlerinde geldikleri AVM'de mağazaları gezen Şentürk ailesi, gazetecilere ailece poz verdi.
Her şeyin yolunda gittiğini söyleyen eski futbolcu, "Milli Takım'ı gönülden destekliyorum ve gruptan birinci çıkıp EURO 2020'ye gideceğimize inanıyorum" dedi.
Çocuklarını oyun merkezine götürerek doyasıya eğlenen Semih Şentürk'ün, eşi Pınar Şentürk'e kolye alıp hediye etmesi de gözlerden kaçmadı.