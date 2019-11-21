Semih Şentürk'ün villasına ziyaretçi yağdı! Bakan var, alan yok

Eskişehirspor'da top koşturan Semih Şentürk ve eşi Pınar Şentürk, Beykoz'da bulunan 4 katlı, 12 odalı havuzlu villalarını eşyalarıyla birlikte satışa çıkarmıştı.

Evlerine 19 milyon TL paha biçen çiftin, evlerini satışa çıkardığı haberi duyulunca villaya turlar başladı.

Evi meraktan gezmek isteyenler, ‘Bu sitede başka hangi ünlüler var?’ diye soranlar, havuz başında fotoğraf çektirenler, eşyaları uzun uzun inceleyenler hem ünlü çifti hem de emlakçıları bezdirdi.