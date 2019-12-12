MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Semiramis Pekkan'dan yeni yıl alışverişi
12.12.2019 - 12:46 |

Semiramis Pekkan'dan yeni yıl alışverişi

Ajda Pekkan'ın kendisi gibi şarkıcı olan kardeşi Semiramis Pekkan, yakın arkadaşı Oya Germen ile birlikte önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi.

Semiramis Pekkan'dan yeni yıl alışverişi

Yeni yıl öncesi mağazaları dolaşıp alışveriş yapan iki yakın arkadaş Semiramis Pekkan ve Oya Germen'e, Pekkan'ın küçük köpeği de eşlik etti.

Soruları yanıtsız bırakıp "İyi seneler" demekle yetinen Pekkan, uzun bir süre tekstil ürünleri satan mağazaları dolaşıp hem kendisi hem de sevdikleri için alışveriş yaptı.

Yunanistan'dan skandal hareketYunan askerinin göçmenleri yasa dışı yollarla Türkiye tarafında bıraktığı görüntüler ortaya çıktı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şevket Çoruh'u görenler inanamadı

Şevket Çoruh'u görenler inanamadı

Ezgi Mola'nın telefon trafiği

Ezgi Mola'nın telefon trafiği

Aleyna Tilki: Her şeyi ilk ben giymek istiyorum

Aleyna Tilki: Her şeyi ilk ben giymek istiyorum

Erkan Petekkaya: En büyük aşkım oğlum

Erkan Petekkaya: En büyük aşkım oğlum

Sıradaki Haber