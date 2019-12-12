Semiramis Pekkan'dan yeni yıl alışverişi

Yeni yıl öncesi mağazaları dolaşıp alışveriş yapan iki yakın arkadaş Semiramis Pekkan ve Oya Germen'e, Pekkan'ın küçük köpeği de eşlik etti.

Soruları yanıtsız bırakıp "İyi seneler" demekle yetinen Pekkan, uzun bir süre tekstil ürünleri satan mağazaları dolaşıp hem kendisi hem de sevdikleri için alışveriş yaptı.