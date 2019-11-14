Öykü Gürman böyle veda etti

ATV ekranlarında üç sezondur ekranlara gelen 'Sen Anlat Karadeniz' dün akşam yayınlanan 64. bölümüyle final yaptı. Dizinin müziklerini seslendiren, aynı zamanda 'Asiye Kaleli' karakterini canlandıran Öykü Gürman, oynadığı karaktere "Ben sana sen bana çok iyi geldik, biz birbirimize çok iyi geldik" sözleriyle veda etti.

Diziden çekilen fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Öykü Gürman, şu sözleri söyledi:

"Asiye Kaleli'ye vedam; Güçlü duruşun ,merhametin, ahlakın, inancın, cesaretin, adaletin, sevgin, saygın, kararlılığın, cesaretin, mazlumun yanında olup haklı olanı savunup, ezdirmeyişin, eşine, ailene olan bağlılığın, sadakatin, ablalığın, yengeliğin, arkadaşlığın, dostluğun, anneliğin, hakkını arayan yeri geldiğinde de lafını esirgemeden dobra dobra, dürüstlükle kendini ifade etme yolun, hep bir denge oluşturmak adına verdiğin mücadele, cilvelerin, komikliğin, çocuk yanın, süsün püsün, çocuk sevgin, güleryüzün, gerçekliğin, samimiyetin ve hepsinden öte "iyi niyetin", o muhteşem güzel, sevgi dolu, iyilik dolu kalbin için teşekkür ederim Asiye Kaleli...

Ben sana sen bana çok iyi geldik, biz birbirimize çok iyi geldik, çok yakındık, beraber öğrendik, büyüdük, olgunlaştık, eğlendik, kızdık, sevindik, ürettik, konuştuk, paylaştık, şarkılar söyledik... "sen hep iyi ki" oldun. Hep şükür sebebim oldun, kendime bir adım daha yaklaşmama yardımcı oldun, bana nefes oldun ,sesime ses oldun, gönlüme taht kurdun... seni hiç ama hiç unutmayacağım. Hep çok güzel hatırlayacağım. Sen, seni sevenlerin 'Asiye Reis'i oldun. Sesim sesine, sözlerim kalbine armağan olsun, birilerinin kalbine en ince yerinden dokunduysa şarkılarımız, varlığın anlam kattıysa bu Öykü'ye ve bir iz bırakabildiysek beraber, bizden öğrenilmiş, bize kalan ne varsa hepsine çok şükür. Ne mutlu bana. Hakkını helal et Asiye Reis'im. İyi ki var oldun sen! Çok yaşa emi!

Ne demiş şair; "Sevmek, söylemek değildir unutma, sessizce alıp yüreğine koymaktır. "Cahit Zarifoğlu bende seni sessizce yüreğime koyuyor, en narin yerinde saklıyorum. "Sen hep iyi ki yengem" Alem kadındın vesselam!"

Projede emeği geçenlere de teşekkür eden Gürman, izleyicilerle de "Allah'a emanet olun" diyerek vedalaştı.