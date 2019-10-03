Senaryo kriteri ayağa kalkmak

Serenay Sarıkaya, ‘Alice Harikalar Diyarında’ müzikalindeki rol arkadaşı İbrahim Selim’in YouTube kanalındaki programına konuk oldu. Oyuncu, “Proje seçimini nasıl yapıyorsunuz?” sorusuna, “Senaryo okurken, çok etkilendiğimde kendimi ayakta replikleri söylerken ve o sahneyi canlandırırken buluyorum. O anı görünce, biliyorum ki o işin içinde olabilirim” cevabını verdi.