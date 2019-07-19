19.07.2019 - 08:00
Senaryo okuyor
Ayça Ayşin Turan, önceki gün bir AVM’de görüntülendi.
Yazı dinlenerek geçirdiğini söyleyen oyuncu, “Gelen senaryolar var. Bir taraftan tatil yaparken, diğer yandan da onları okuyorum” açıklamasını yaptı.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.