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25.08.2019 - 07:50| MESUT YILMAZ

Senaryo yazıyor

Anne olduktan sonra ekrana ara veren Hatice Şendil, senaryo yazıyor. İki film projesi olan oyuncu, “Sosyal medyada kadına dayatılan baskıları anlatıyor” dedi.

Senaryo yazıyor

İki yıl önce oğlu Can’ı dünyaya getiren ve ekrana ara veren Hatice Şendil, senaryo yazmaya başladı. Oyuncu, “Bir arkadaşımla kaleme aldığımız iki film projem var. Onları hayata geçirebilirsem, ters köşe yapmak istiyorum. Sosyal medyada kadına dayatılan baskıları anlatıyor” şeklinde konuştu.

Dizileri özlediğini söyleyen Şendil, “Şu an netleşen bir şey yok. Görüşmeler devam ediyor” dedi. Oyuncu, “İstediğiniz bir rol var mı?” sorusuna, “Bugüne kadar hep rol odaklı davranıyordum ama bundan böyle projeye göre bakacağım. Çünkü oğlum olduktan sonra hayatımın öncelikleri değişti” cevabını verdi. 

Senaryo yazıyor

Hatice Şendil, oğlu Can'ı Bebek Parkı'nda salıncakta sallandırdı.

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