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25.12.2019 - 07:50 |

‘Senfonik 2020’ sahnede

Boğaziçi Filarmoni Orkestrası’nın ‘Senfonik 2020’ yılbaşı konseri, klasik müzik tutkunlarını buluşturdu.

‘Senfonik 2020’ sahnede

Boğaziçi Filarmoni Orkestrası’nın ‘Senfonik 2020’ yılbaşı konseri, klasik müzik tutkunlarını buluşturdu. So CHIC sponsorluğunda, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda Gülnaz ve Hakan Sezgin’in ev sahipliğinde gerçekleşen geceye; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Başarım Sensin Derneği Başkanı Şule Argüder, EPOS 7 Derneği Başkanı Zafer Kozanoğlu, Ayfer Toprak, Gülbin Gürel, Hale Dicleli ve Yıldız Öz Samaha katıldı. Konser, orkestranın kurucusu ve şef Onur Tahmaz yönetiminde, 13 yaşındaki piyanist Tarık Kaan Alkan ve uluslararası projelere imza atan Doç. Dr. Tutu Aydoğan’ın solistliğinde gerçekleşti.

Magazin Bülteni (25.12.2019).
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Cadde Yazarları

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