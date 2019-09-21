Şenlik havasında hasat

‘Özemle Yaşam’ markasının kurucusu Mehmet Özgü Manisalı, televizyon ve cemiyet hayatının tanınmış simalarını, sahibi olduğu Akkızhan Otel’de ağırladı. Bu kapsamda Şah Yaycı ev sahipliğinde düzenlenen ‘Zeytin Hasadı’ etkinliğine, Berna Laçin, Jülide Ateş, Zeynep Bilgin ve Balçiçek İlter’in de aralarında bulunduğu isimler katıldı. Gezinin ilk gününde Kaz Dağları’nda doğa yürüyüşü yaparak keyifli anlar yaşayan konuklar, oteldeki sirke atölyesinde işin tekniklerini öğrendikten sonra zeytin hasatı yapmak üzere kendileri için hazırlanan traktörler eşliğinde yola çıktı. İzmir Efeleri tarafından karşılanan misafirler, ardından kendi zeytinyağlarını hazırlayarak, farklı bir deneyim kazandı. Organik yaşam konusunda son derece hassas davrandıklarını belirten Manisalı, “Markamızla, katkısız olarak sunulan zeytinyağı, sirke ve peynir gibi lezzetlerle, Türk halkını sağlıklı ve bilinçli beslenmeye teşvik etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Renkli gala

Yapı Kredi Bomontiada’da gerçekleştirilen ‘Swiss Days 2019’un gala yemeği, ünlü isimleri buluşturdu. İstanbul’daki, İsviçre İhracat ve Yatırım Ofisi Direktörü Mehmet Yıldırımlı, Türkiye İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkanı Arpat Şenocak ve İsviçre İstanbul Başkonsolos Vekili Beat Schmid ev sahipliğindeki etkinliğe, Bettina Schmelzer, Demet Sabancı Çetindoğan, Ayşegül-Hakan Kodal ve Dilek Hanif’in de yer aldığı konuklar katıldı. Organizasyon, İsviçre sanatının, kültürünün ve gastronomisinin detaylı olarak tanıtılacağı benzersiz bir platform olacak.