Sera Tokdemir: Ajda Pekkan'a beste verdim

Basketbolcu oğluna ayakkabı alan Sera Tokdemir, önümüzdeki aylarda rol aldığı iki sinema filminin vizyon tarihini beklediğini söyledi. Güzel oyuncu, "Önümüzdeki aylarda iki tane filmim vizyona girecek. Heyecanla bekliyorum, umarım izleyici memnun kalır. Bunun yanı sıra şu anlık anlaşmış olduğum bir dizi projesi yok. Müzik hayatımın da iyi bir şekilde ilerlediğini düşünüyorum. Sevgili Ajda Pekkan’ın yeni çıkartacağı albümde, bir şarkının bestesi bana ait olacak" dedi.