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23.08.2019 - 17:12

Seray Sever: Her an sürpriz yapabilirim

TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programın sunuculuğunu üstlenen Seray Sever, menajeri Müge Ulusoy ve menajerinin oğlu Ömer Alp ile birlikte İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Seray Sever: Her an sürpriz yapabilirim

Canlı yayınlanan programın bitmesi ile birlikte soluğu AVM'de alan Seray Sever, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Menajerim ile birlikte proje değerlendirme ve haftalık toplantımızı yapmaya geldik" diyen sunucu, "Sabah programımız iki saat sürüyor, onun için gün içerisinde bana çok boş zaman kalıyor. Hiperaktif bir yapım var ve sürekli üretmek, çalışmak beni motive ediyor" dedi.

"Sunuculuğun yanı sıra bu sene bir dizi veya film projesi olacak mı? sorusuna Sever, "Menajerime senaryo seçimi konusunda çok güveniyorum. Güzel bir dizi ile her an sürpriz yapabilirim" cevabını verdi.

Kısa süren sohbetin ardından Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restaurant'a geçen sunucu, öğle yemeği eşliğinde yaptıkları toplantı sonrası alışveriş yapmayı ihmal etmedi.

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