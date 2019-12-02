Serdar Ortaç: Chloe gitti, yasak bitti

Serdar Ortaç sahnede geçtiğimiz aylarda boşandığı İrlandalı eşi Chloe Loughnan'ı anmadan duramadı. Ortaç sahnede dansçı kızlarla yakınlaştığı sırada “Chloe gitti yasaklar da bitti ve sahnede de rahatım. Artık keyif adamı oldum” dedi.

Chloe, eşinin sahnedeyken dansçılarıyla samimi olmasını istemiyordu.