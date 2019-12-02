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02.12.2019 - 08:57 |

Serdar Ortaç: Chloe gitti, yasak bitti

Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’ta aşırı yağış nedeniyle Girne Rocks Hotel’deki konseri iptal edilen Serdar Ortaç, rötarlı konseri önceki akşam gerçekleştirdi.

Serdar Ortaç: Chloe gitti, yasak bitti

Serdar Ortaç sahnede geçtiğimiz aylarda boşandığı İrlandalı eşi Chloe Loughnan'ı anmadan duramadı. Ortaç sahnede dansçı kızlarla yakınlaştığı sırada “Chloe gitti yasaklar da bitti ve sahnede de rahatım. Artık keyif adamı oldum” dedi.

Chloe, eşinin sahnedeyken dansçılarıyla samimi olmasını istemiyordu.

Serdar Ortaç: Chloe gitti, yasak bitti

3 Aralık 2019 Magazin Bülteni3 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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