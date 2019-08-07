07.08.2019 - 10:45
Serdar Ortaç-Chloe Loughnan boşanıyor
Uzun zamandır boşanacakları konuşulan şarkıcı Serdar Ortaç ile İrlandalı model eşi Chloe Loughnan cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.
2014 yılında nikah masasına oturan Serdar Ortaç-Chloe Loughnan, yarın anlaşmalı olarak boşanıyor.
Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programında yer alan habere göre; defalarca ayrılık haberiyle gündeme gelen ünlü çift, yarın anlaşmalı olarak 5 yıllık birlikteliklerini sonlandırıyor.
SERDAR’DAN CEVAP YOK
'2. Sayfa' sunucularının telefonla ulaştığı Serdar Ortaç, ayrılık iddiaları karşısında sessiz kaldı. Ünlü şarkıcı, daha önce de boşanmak için avukatına talimat vermişti.