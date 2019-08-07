Serdar Ortaç-Chloe Loughnan boşanıyor

2014 yılında nikah masasına oturan Serdar Ortaç-Chloe Loughnan, yarın anlaşmalı olarak boşanıyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programında yer alan habere göre; defalarca ayrılık haberiyle gündeme gelen ünlü çift, yarın anlaşmalı olarak 5 yıllık birlikteliklerini sonlandırıyor.

SERDAR’DAN CEVAP YOK

'2. Sayfa' sunucularının telefonla ulaştığı Serdar Ortaç, ayrılık iddiaları karşısında sessiz kaldı. Ünlü şarkıcı, daha önce de boşanmak için avukatına talimat vermişti.