Serdar Ortaç: Eski hanımı bıraksınlar, benimle uğraşsınlar

Ortaç, mekan çıkışında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Sosyal medyadan artık uzak durmaya çalıştığını söyleyen şarkıcı, “Instagram'a bakmamak için telefonumu arabada bırakıyorum. Çünkü sürekli kötü haberler karşıma çıkıyor. Benim bir sevgilim yok, sevgili yazmışlar. Eski hanım için de aynı şeyleri yazıp, çiziyorlar. Eski hanımı bıraksınlar, benimle uğraşsınlar“ diyerek sosyal medya haberlerine sitem etti.

'ONA HER ŞEY HELAL OLSUN'

Eski eşi Chloe’nin kendisini,maddi anlamda her zaman çok iyi kontrol ettiğini söyleyen Serdar Ortaç, "Eski hanım yaşına rağmen, her şeyin hesabını çok iyi yapardı. Eski hanıma her şey helal olsun. O konuda inanılmaz bir insandı” dedi.