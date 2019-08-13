13.08.2019 - 15:39| DHA
Serdar Ortaç: Evlilik iki ruh hastasının işi
Serdar Ortaç, Antalya'nın Kemer ilçesinde sahneye çıktı. İrlandalı model Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliği biten 49 yaşındaki şarkıcı, "Evlilik hakikaten iki ruh hastasının işi" dedi.
Kurban Bayramı dolaysıyla her gün yerli ve yabancı sanatçıların konserlerinin olduğu Kemer'de Serdar Ortaç da sahne aldı. Gece kulübünü dolduranlar, Ortaç'a parçalarına eşlik ederek eğlendi.
Daha önceki yıllarda verdiği konserlerde evliliğe vurgu yapıp herkese evliliği öneren popçu, bu yıl kendisinin de bekar olduğunu belirterek, "Evlilik hakikaten iki tane ruh hastasının işi. Yani normal insan evlenemez. O yüzden bütün evli adamlara hitaben iki deli bir araya gelmemeli" dedi.
Ortaç, bu sözlerinin ardından 'İki deli' adlı şarkısını seslendirdi. Yaklaşık bir saat süren konserde sevenleri, Serdar Ortaç'a tüm parçalarında eşlik ederken, bol bol video ve fotoğraf çekti.
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